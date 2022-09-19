Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programda, ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Atatürk Heykeli’ne Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra Atatürk Sahil Parkı’nda anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde Polis Akademisi Bando Takımı ve ilköğretim öğrencileri hazırladıkları etkinlikleri sundu. Gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi. Gaziler Günü vesilesiyle gaziler onuruna Vilayetler Evi’nde yemek düzenlendi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gazilerin çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak yemeğe katılan gazilere ve yakınlarına sağlık ve afiyet diledi. Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler adına okunan dua ile program sonlanırken programa katılanlar Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Şükrü İnaltekin ve vatandaşlar katıldı.