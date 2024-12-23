Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla "FitKids" projesini hayata geçiriyor.

‘Kuvvetli Çocuklar Güçlü Yarınlar’ sloganıyla Fitkids projesini başlatan Gölbaşı Belediyesi, 6-10 yaş arası çocuklar için başlatılan proje ile eğlenceli ve öğretici egzersiz programları düzenleyerek çocukların sosyal bağlarının güçlendirilmesi ve fiziksel sağlıklarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

Projede egzersiz programları, eğilme, çömelme, sıçrama, atma ve tutma gibi günlük yaşamda kullanılan temel hareketlerin doğru şekilde öğretilmesini kapsayacak. Ayrıca voleybol, futbol, basketbol, fitness ve jimnastik gibi branşlara yönelik temel düzeyde eğitimler de verilecek.

Bu aktivitelerle, çocukların metabolik sağlıklarını, kardiyovasküler performanslarını, iskelet sistemlerini ve hareket becerilerini geliştirmenin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltılması hedefleniyor.

“Sağlıklı bir geleceğin temelini atıyoruz”

FitKids projesinin çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, onların hayatını olumlu yönde değiştirecek projeler üretmeyi görev biliyoruz. FitKids, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için attığımız önemli bir adım. Bu proje ile çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hareket alışkanlığı kazanmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarını hedefliyoruz” dedi.

Bugün teknoloji çağında büyüyen çocukların daha az hareket ettiğini ve sosyal etkileşimden uzak bir yaşam sürdüğüne dikkati çeken Odabaşı, “Çocuklarımız, hem fizyolojik hem de kültürel nedenlerle daha fazla olumsuz etki altında kalıyor. Bu proje, onların sağlıklı bir bedene, güçlü bir özgüvene ve yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.

Odabaşı, bu tür projelerin toplumun geleceğini şekillendireceğine inandıklarının altını çizdi.

Şehit Demet Sezen Spor Merkezi’nde verilecek Fitkids kursları için başvurular, 26 Aralık’ta belediye ana merkez binasında alınacak. Kurslar, 4-5 Ocak tarihinde başlayacak. Kontenjanla sınırlı kurslar için 2018 Aralık öncesi doğumlu olma şartı aranacak.