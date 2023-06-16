Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tazyikli suyla yıkanan cadde ve sokaklarda biriken toz ve topraklar temizleniyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Temiz bir çevre için yoğun bir çalışma içindeyiz. İlçemizin temiz ve insanlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamların sürdürmeleri amacıyla çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Yaz ayları boyunca zaman zaman çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımları yıkayarak temizliyoruz" ifadelerini kullandı.