Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü

Ankara’da Kamu-Der’in 17. Geleneksel Ödül Töreni, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın yanı sıra eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, siyasiler, bürokratlar, birçok alandan tanınmış iş insanının katılımı ile yapıldı. Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, kamuoyu araştırmaları ve telefonla yapılan anket çalışmaları sonucunda ödül alan kişilerin belirlendiğini söyledi. Törende Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da "Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Odabaşı’na ödülünü, Kamu-Der Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Taplaktepe takdim etti.

"Halkımızın desteği en büyük motivasyon kaynağımız"

Gölbaşı’nda gerçekleştirilen başarılı projeler ve hizmetlerin taçlandırılmasından gurur duyduğunu belirten Başkan Odabaşı, "Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı ödülüne layık görüldük. Öncelikle bize oylarıyla hizmet etme şansı veren Gölbaşı ailemize, sonrasında bu ödüle layık gören Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Gölbaşı’mız için yaptığımız çalışmalarda halkımızın desteği en büyük motivasyon kaynağımız. Birlikte daha güzel yarınlara" ifadelerini kullandı.