Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan menderesler, doğal görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

Baharın yüzünü göstermeye başladığı Bitlis’te doğan eşsiz dokusuyla hayran bırakan manzaralar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle bahar aylarında eriyen kar suları ve artan akarsu debisiyle belirginleşen menderesler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu doğal güzelliklerden biri de Gölbaşı beldesindeki menderesler. Bitlis’in doğal güzellikleri arasında yer alan Gölbaşı beldesindeki menderesler, bahar aylarında su seviyesinin yükselmesiyle daha belirgin hale geliyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken Gölbaşı beldesindeki menderesler, çevresindeki yeşil alanlarla birleşerek adeta bir görsel şölen sunuyor. Kıvrıla kıvrıla akan suyun oluşturduğu doğal desenler, kartpostallık görüntüler sunuyor.

Drone ile havadan görüntülenen menderesler doğanın muhteşem dokusunu gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, bölgenin bahar aylarında canlanan doğası dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde, kıvrılarak akan suyun çevresindeki yemyeşil tarım arazileri ve doğal oluşumlar adeta bir sanat eseri gibi görünüyor. Gölbaşı beldesinin eşsiz ekosistemini yansıtan görüntüler, doğa fotoğrafçıları ve gezginler için yeni keşif rotaları arasındaki yerini alıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğrafçılar, doğanın sunduğu bu benzersiz görüntüleri kayıt altına alırken, Gölbaşı beldesinin keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri olduğunu vurguluyor. Doğa tutkunları için cazip bir destinasyon olan bu alan, ekoturizm açısından da büyük bir potansiyel taşıyor. Bölge halkı ise Gölbaşı mendereslerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, bölgenin tanıtımı için daha fazla çalışma yapılmasını talep ediyor. Doğa ile iç içe olmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan Gölbaşı beldesi, her mevsim sunduğu manzaralarla doğaseverleri kendine çekmeye devam ediyor.