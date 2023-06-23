Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nın başlamasına sayılı günler kala en güzel kurbanı seçmek için ‘Kurban Güzellik Yarışması’ düzenledi. Yarışmada en güzel kurban seçildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması’ Ankara’da düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar jüri üyelerinin karşısına çıktı. Milliyetçi Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in jüri üyesi olarak görev aldığı yarışmada hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp yansıtmadığına bakıldı. Yarışmada ilk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödül verildi. Yarışmanın birincisi olan Zazabey ise tam altının kazananı oldu.

Burada bir konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Burada 3’üncüsünü yaptığımız geleneksel kurban güzellik yarışmamızı geleneksel hale getirdiğimiz gibi yıllarca süreceğine de inanıyoruz. Buradaki etkinliği çiftçilerimize, besicilerimize teşvik amaçlı yapıyoruz. Teşvik olsun ki insanlarımız, çiftçilerimiz, besicilerimiz daha verimli çalışsınlar. Geçen sene yaptığımız yarışmada hiç kimse kaybetmedi, bu sene de hiç kimse kaybetmeyecek” diye konuştu.

Yarışmadan önce iddialı olduklarını belirten ve Kırşehir’den geldiklerini belirten Süleyman Orman, “Buraya kurbanlık sığır getirdim. Sığırlarımı satıyorum ve birkaç tane kaldı. Buraya da güzellik yarışması için en güzel sığırımızı aldık getirdik. Anadolu’nun boz ırkından yerli bir ırk. İnşallah kazanacağız. Bu ırkın nesli tükenmekte fakat biz korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmanın kazananı 2 yaşında ve bin 250 kiloluk şavrole cinsi Zazabey’in sahibi Kadir Bozdemir ise “Bin 250 kilo olarak getirdik hayvanımızı ve iddialıydık zaten. Ben Kadir kardeşim Fatih beraber katıldık. Hayvan kendi ineğimizin buzağısıydı, kendimiz büyüttük. Hakkımızı aldık diğer yarışmacı arkadaşlarımıza da başarılarının devamını dilerim. Ödül olarak tam altın ve plaket aldık” şeklinde konuştu.

Yarışmanın sonucunda jüri üyelerinin oyları ile 1’inci seçilen Zazabey adlı kurbanlığın sahiplerine tam altın, 2’inci seçilen Sarıtaş adlı kurbanlığın sahibine yarım altın, 3’üncü seçilen Bulut isimli kurbanlığın sahibine ise çeyrek altın verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm kurbanlık sahiplerine de gram altın verildi. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve birçok vatandaş katılım sağladı.