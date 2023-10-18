Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devam eden 1. Etap afet konutları hızla yükseliyor.

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve modern mimarinin esas alındığı kalıcı konutlarımızın bir an önce tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için Adıyaman’ın dört bir tarafında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gölbaşı ilçe Yukarı Çöplü mevkiinde yapılan afet konutları 300 dönüm arazi üzerinde, 78 blok, 1312 daire, 12 dükkandan oluşuyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol Gölbaşı ilçesinde yapımı hızla devam eden afet konutları inşaat alanını gezerek inşaat çalışmalarında gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alıp yapımı tamamlanan örnek daireyi gezdi.

Vali Varol, vatandaşların sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gayretle çalışıldığını kaydetti.