Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen yavru sazan balıklarının hasadı yapılmaya başlandı. Adana’nın yanı sıra 10 ile gönderilecek olan balıklar buralardaki göl ve göletlere bırakılarak balık popülasyonunun artmasına katkı sağlayacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen yavru sazan balıklarının hasadı yapılmaya başlandı. Adana’nın yanı sıra 10 ile gönderilecek olan balıklar buralardaki göl ve göletlere bırakılarak balık popülasyonunun artmasına katkı sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kullanımında iken bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne devri yapılan Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen yavru sazan balıklarının hasadına Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da katıldı.

Yavru balık hasadı öncesinde Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nu gezen Vali Elban’a Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin bilgi verdi. Tekin, Mayıs ayında anaç balıklardan sağım yapıldıktan sonra yumurtadan çıkan balıkların dış havuzlara alınarak gelişiminin sağlandığını söyledi.

Farklı büyüklükte 10’u beton, 10’u toprak 20 adet yavru ve anaç balık havuzunun yer aldığı istasyonda, teknik personelce havuzlarda ağ gerilerek bir bölgeye toplanan yavru sazan balıkları kepçe ile alındı. Balıkları aktarma kovalarına koyan Vali Elban’a İl Müdürü Tekin tarafından bu sezonki üretim hakkında bilgi verildi. Tekin, “Burası 6 yıldır atıl durumda olan bir tesisti. Bakanlığımıza devri sonrasında süratle teknik personel görevlendirmesi yaparak burayı üretime hazır hale getirdik. Su Ürünleri Üretim İstasyonumuzda geçen yıl 8 milyon adet yavru balık üretimi yapıldı ve bunların 6 milyon adedi balıklandırma bölgemizde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Konya, Hatay, Gaziantep’e ve bölgemiz dışında yer alan Mardin’e gönderildi. 2 milyon adedi ise kışlatılmak üzere havuzlarda bırakıldı. Bu yıl için bakanlığımızca dağıtımı planlanan sazan yavru adeti ise 10 milyon adettir. Eylül ayı içerisinde Konya, Kahramanmaraş, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Hatay, Aksaray, Karaman, Niğde ve Adana illerimize dağıtımları planlanmaktadır. İlk hasadı yapılan 2,5 milyon balığı bugün Konya ilimize sevk edeceğiz” dedi.

Teknik personel tarafından havuza ağ gerilerek bir bölgeye toplanan yavru sazan balıklarını kepçe ile kovalara koyan Vali Elban, balık sağım ve üretim işlemlerini gerçekleştiren teknik personele çalışmalarında başarılar diledi. Vali Elban, üretilen balıkların çevre farklı illere dağıtılıyor olmasının buralardaki göl ve göletlerde balık popülasyonunun devamlılığını sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi.