Erkek arkadaşıyla birlikte Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na gelen genç kız, evlilik teklifi ile hem şaşkına döndü hem de büyük mutluluk yaşadı.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı evlilik teklifine sahne oldu. Sakarya’da yaşayan Talha Güneş, kız arkadaşı Betül Öztürk ile birlikte Abant Gölü Milli Parkı’na geldi. Evlilik teklifi için hazırlıklarını öncesinden hazırlayan Güneş, kız arkadaşı Betül Öztürk ile göl etrafında yürümeye başladı. Betül Öztürk, Abant manzarasının en güzel göründüğü noktalardan biri olan iskele üstünde yapılan hazırlıkları görünce sevince boğuldu. Kız arkadaşına evlilik teklifi eden Güneş, ’Evet’ cevabını aldı.

Talha Güneş, "Değişiklik olsun istedik. Hep böyle aynı yerlerde yapılıyor. Abant’ı belirledik, güzel bir yerdi. Umarım mutlu olmuştur" dedi. Teklif karşısında şaşıran Öztürk, "Gerçekten hiç beklemiyordum. Güzel bir duygu. Zaten evlenme niyetimiz vardı" diye konuştu.