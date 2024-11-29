Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Gölde buz tutmayan bazı kısımlarında toplanan yüzlerce sakarmeke kuşu ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü’nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenen Hafik Gölü’nde buz kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki ise buz tutan gölün yüzeyinde görüntülendi. Öte yandan gölün buz tutmayan kısımlarında toplanan yüzlerce Sakarmeke kuşları görsel şölen oluşturdu. Buz tutan göl havadan dron ile görüntülendi.

“Hissedilen soğukluk daha fazla”

İlçe sakinlerinden Çetin Karabasar, hissedile soğukluğun daha fazla olduğunu ifade ederek, “Bulunduğumuz yer Sivas’ın Hafik gölü. Manzaramız çok güzel. Şu doğallığı ve doğal manzarayı herkesin görmesini isteriz. Şu anda bile çok soğuk. Gecemiz zaten soğuk geçiyor. Eksi 10-15’leri görüyoruz. Telefonlarımız eksi 10 diyor ama hissedilen soğukluk daha da fazla. Soğuktan dolayı gölümüz dönmüş durumda. Etrafımızda ki tesisler ister istemez kapalı. Geçen seneye göre bu yıl kış erken geldi. Barajlarımızda neredeyse su kalmadı" şeklinde konuştu.