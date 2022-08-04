Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize semalarında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize semalarında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize Valiliğinin daveti üzerine ilde gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK ekibi kent semalarında yaklaşık 30 dakika uçuş gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin gösteriyi izlemek için geldiği sahil alanında toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi.

Gösteriyi ilk kez canlı izlediğini ifade den Abdullah İhtiyar isimli vatandaş “İlk defa canlı olarak izledim. Çok güzeldi. Tekrarını bekliyoruz. Bu gösteriyi gördükten sonra belki birkaç çocuk da pilot olmaya karar vermiştir açıkçası. Gelecek nesiller için de çok güzel bir şey bu gösteriler” dedi.