Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

Süleymanpaşa’nın semalarını akşam saatlerinde karga sürüsü kapladı. Karga sürüsü gökyüzünü diğer kuşlara adeta dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.

Gökyüzünde karga sürüsünü gören vatandaşlar da hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce kargalar Hitchcock’un ’Kuşlar’ filmini akıllara getirdi.