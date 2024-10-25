Kemer, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde Sky To Sea MTB Enduro’ya üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en zorlu bisiklet yarışları arasında yer alan Sky To Sea’de yer alan sporcular, Tahtalı Dağı’nın zirvesinden alacakları start ile mücadeleye başlayacaklar. 2 bin 365 m yüksekliğe teleferikle çıktıktan sonra plaja ulaşacak sporcular, yarışı bisikletleri ile denize atlayarak noktalayacaklar.

Özellikle yurt dışından katılımcıların dikkatini çeken Sky To Sea MTB Enduro’da kayıtlar başladı. Organizasyona İngiltere, Güney Afrika ve Almanya başta bir çok ülkeden sporcu kayıt yaptırmaya başladı. Sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkurda Olympos Dağı’nın kayalıkları, dere yatakları, orman içerisindeki zorlu patika geçişlerinin ardından Kemer plajında kurulacak rampa sayesinde Akdeniz ile buluşacak.

Ömer Nizam: "Dünyada örneği yok"

Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam, etkinliğin 2025 yılında üçüncüsünü gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Organizasyon ülkemizdeki enduro dağ bisikleti branşının öncüleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra dünyada dağ zirvesinde kar üzerinde başlayıp da denizde biten başka bir yarış bulunmuyor. Bu sebeple de çok kısa bir zamanda yarışımız dünya sporcularının dikkatini çekti ve popüler bir hale geldi. Ülkemizdeki bisiklet turizmi potansiyeli açısından da ayrı bir öneme sahip olan yarış dünya arenası için fırsat. Antalya ve Toros Dağları, bisiklet sporu için çok büyük potansiyele sahip. Birçok ülkeden sporcu hatta ülkemize daha önce hiç gelmemiş yarışçılar bu sayede gelmiş olacak. Bölgemizin tanıtımı ve spor turizmi açısından çok değerli bir işe imza atıyoruz” dedi.