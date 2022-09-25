Erzincan’da vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler, heyecana yol açtı.

Erzincan’da vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler, heyecana yol açtı.

Erzincan’da gece saatlerinde gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir kaç dakika sonra gözden kayboldu.

Türkiye’nin birçok kentinde gökyüzünde ortaya çıkan ve merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, Erzincan semalarında da görülmesiyle bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Işıkların gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Ayhan Yiğit, “Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu’’ dedi.