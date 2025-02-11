Eskişehir’de gökyüzünde bir araya gelerek birbirlerine uyumlu bir şekilde uçan sığırcık kuşları güzel görüntü ortaya çıkardı.

Eskişehir - Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarında, binlerce kuştan oluşan bir sürünün gökyüzündeki görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. Kaydedilen görüntülerde, kuşların toplu halde hareket ederek oluşturduğu dalgalanmalar ve desenler dikkat çekti. Gökyüzünde yoğun bir şekilde bir araya gelen sığırcık kuşları, toplu halde hareket ederek, gökyüzünde şekiller çizip adeta dans ederek görsel bir şölen oluşturdu.