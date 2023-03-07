Şırnak’ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim vatandaşlar arasında heyecan ve paniğe neden oldu.

Şırnak’ta gökyüzünde bulutların arasında beliren üç farklı cisim vatandaşlar arasında heyecan ve paniğe neden oldu.

Şırnak’ta, merkez Bahçelievler Mahallesi’nde gökyüzünde gece saat 22.00 sıralarında aniden ortaya çıkan ve iki çift göze benzeyen cisimler, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden Ozan Fırat Güldürmez, arkadaşı Levent Zeyrek ile birlikte sitede dolaşırken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark edince bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Gökyüzünde gördükleri esrarengiz cisimler karşısında hem heyecanlandıklarını hem de kısa süreli bir panik yaşadıklarını ifade eden Güldürmez, "Arkadaşımla sitenin içinde dolaşırken ay ve bulutların oluşturduğu manzaranın oluşturduğu güzelliği konuşurken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark ettik. İnsan kafasına benzeyen ve iki çift göz gibi görünen bu cisimleri görünce hemen telefonlarımızla fotoğraflayıp kayıt altına aldık. Fotoğrafı yakından incelediğimizde hem panikledik hem de heyecanlandık. Ama cisimlerin ne olduğunu bilmedik. Bunu sadece biz değil çok sayıda kişi gördü. Sonrasında ise bu cisimler kendiliğinden kayboldu ama bu cisimlerin ne olduğunu ise çok merak ediyorum” dedi.