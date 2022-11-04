Nevşehir’de ’insanlığın yedi yüzü’ temalı fotoğraflar, Kapadokya semalarında sergilendi.

Nevşehir’de ’insanlığın yedi yüzü’ temalı fotoğraflar, Kapadokya semalarında sergilendi.

Türk Kızılay fotoğrafçıları tarafından dünyanın çeşitli coğrafyalarında çekilen 7 fotoğraf, Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonlarına asılarak sergilendi. Kapadokya bölgesinde bulunan Meskendere Vadisi’nden havalanan 7 sıcak hava balonuna 7 fotoğraf asıldı. Türk Kızılay fotoğrafçıları tarafından dünyanın çeşitli coğrafyalarında çekilen fotoğraflar özel baskıyla bez üzerine basıldı. 3 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde hazırlanan fotoğraflar sıcak hava balonları ile gökyüzünde sergilendi.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek yaptığı açıklamada, “Kızılay fotoğraf sanatçılarımızın yedi ayrı coğrafyada tanıklık yaptıkları yedi ayrı yüzü bugün dünyanın buluştuğu tarih ve hoşgörü mirası olan Kapadokya’mızda gökyüzüne çıkarıp bütün dünyayı bu etkinliğimize şahit edeceğiz” şeklinde konuştu.