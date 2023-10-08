Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden sahte ilan yayınlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 2 şahsın internet üzerinden alım/satım yapan ilan sitelerinde sahte ilan yayınlayarak, ilanda belirtilen malzemeyi almak isteyen vatandaşlardan kaparo ve ürün bedeli adı altında para alıp dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 adet başkasına ait kimlik kartı, 3 farklı şahıslara ait banka hesap kartı, 2 kamera ve 2 cep telefonu ile 7 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.