Palandöken’in 3100 rakımlı zirvesinde yamaç paraşütü ile süzülen Neşe Durdi ve Yusuf Okuyucu, Erzurum’un coğrafi işaretli yemeği olan cağ kebabını tadını çıkardılar.

Kilometrelerce sürüp giden pistleri ve toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca kayak severlere mükemmel kalitede kar sunan Palandöken’de heyecan dolu alternatif aktiviteler de yapılıyor. Bunlardan biri de son yıllarda yaygın hale gelen yamaç paraşütü oldu.

Palandöken’in zirvesinden aşağı süzüldüler

Palandöken’in muhteşem manzarasının tadını yamaç paraşütü yaparken çıkarmak isteyen adrenalin tutkunları, bu anları kaydedip insanlarla paylaşmayı da ihmal etmiyor. Yamaç paraşütü heyecanını ve deneyimini ilk kez yaşayan Neşe Durdi, adrenalin tutkusunu biraz daha ileri taşıdı. 3100 rakımlı Palandöken Dağı zirvesinden yamaç paraşütü hocası Yusuf Okuyucu ile bu deneyimi yaşayan Neşe Durdi, yanında getirdiği cağ kebabını gökyüzünde süzülerek yedi.

"-40 derece bile engel olmadı"

"Aslen Erzurumlu olan ve her yıl İstanbul’dan memleketindeki dedesini görmeye geldiğini anlatan Neşe Durdi, "Palandöken’in eşsiz pistlerinde kayak yaparken yamaç paraşütü yapıldığını fark ettim. Bu beni çok heyecanlandırdı. Hayalini kurduğum yamaç paraşütünü, Erzurum’un en özel yemeği ve tadı olan cağ kebabıyla birleştirmek istedim. Yaklaşık 10 bin fitte özgürce yaşadığımız heyecan ve güzellikler dolu yolculuğa -40 derece hava bile engel olamadı. Ülkemde Palandöken gibi eşsiz doğal güzellikleri olan bir yere sahip olmak beni çok mutlu ediyor. Herkesi bu güzellikleri ve Palandöken’i yaşamaya davet ediyorum" dedi.