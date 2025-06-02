SAMSUN (İHA) – Samsun’un Yakakent ilçesinde düzenlenen "Hayallerimiz Gökyüzünde: Hayal Et, Yap, Uçur" projesi, iklim değişikliğine dikkat çekerken gökyüzünü onlarca renkli uçurtmayla süsledi. Öğrencilerin kendi tasarladıkları uçurtmalarla katıldığı etkinlikte hem çevre bilinci aşılandı hem de yenilikçi çalışmalar ödüllendirildi.

Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu’nun koordinatörlüğünde ve Yakakent Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen projede, ilçe genelinden öğrenciler "iklim değişikliği" temalı uçurtmalarıyla katılım gösterdi. Etkinlik, Kaymakamlık karşısındaki otopark alanında gerçekleştirildi.

Uçurtmalar kadar müzik ve edebiyat da gökyüzüyle buluştu

Etkinlikte sadece uçurtmalar değil, kültür de gökyüzüyle buluştu. Bölgenin en iyi caz bandosu canlı performans sergilerken, yerel yazarlar kitap stantlarında okuyucularıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Uçurtma yarışmasında Yüzüncü Yıl İlkokulu’ndan Yavuz Selim Taşkın birinci olurken, Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Mehmet Can Karaaslan ikinci, Deniz Duru ve Bafra’dan Zeynep Çetinkaya ise üçüncülüğü paylaştı. Öğrencilere plaket ve ödül çeklerinin yanı sıra kitap hediyeleri de verildi.

Ulusal ve uluslararası vizyon

Proje Koordinatörü Naim Okay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Temaya uygun uçurtmalarla öğrencilerin hayallerini gökyüzünde görmek harikaydı. Her yaştan katılımcıyı bir araya getiren bu projenin, önümüzdeki yıl ulusal ve ilerleyen yıllarda uluslararası YakakentKitefest’e dönüşmesi artık bir hedef değil, gerçekçi bir vizyon" dedi.

"Hayallerimiz Gökyüzünde: Hayal Et, Yap, Uçur" projesi, Yakakent halkının çevre ve iklim değişikliği konusundaki farkındalığını artırdı.