Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçen Türkiye’nin uzay temalı en büyük merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM), yılın en uzun gecesinde gökyüzü tutkunlarını ‘Gece Gece GUHEM’ etkinliğinde buluşturdu.

BTSO öncülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kurulan GUHEM, uzay farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uzaya ilgi duyan ve gelecek nesillere ilham vermeyi hedefleyenlere yönelik interaktif programlar düzenleyen merkez, yılın en uzun gecesinde farklı bir aktiviteye imza attı.

En uzun geceye özel aktiviteler

Karanlığın en uzun sürdüğü özel gecede düzenlenen programa onlarca gökyüzü meraklısı bir araya geldi. Gökyüzü meraklılarına benzersiz bir deneyim sunan program kapsamında teleskopla yıldız ve gezegen gözlemi, bilim yarışmaları ve gösteriler, atölye çalışmaları ve ailelerin katılımıyla eğlenceli bir dizi aktiviteler gerçekleştirildi. Türkiye’nin, ‘Milli Uzay Programı’nda da yer alan ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM’i ziyaret eden katılımcılar ise etkinlikten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

“BTSO’ya çok teşekkür ederiz”

GUHEM’e gelen ziyaretçilerden 9 yaşındaki Mustafa Kerem Sezgin, GUHEM sayesinde uzay ve havacılık konusunda çok güzel bilgiler edindiğini belirterek, ‘Gece Gece GUHEM’ programında ailesiyle birlikte çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi. Etkinlik için GUHEM’e gelen Yusuf Sezgin, “Daha önceki birkaç kere GUHEM’e geldik. Oğlum buradaki etkinliklerden oldukça memnun. Buradaki tüm etkinliklere katılmaya gayret gösteriyoruz. Yılın en uzun gecesine yakışır bir program yapılmış. Bu merkezin hayata geçmesini sağlayan BTSO’ya teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“GUHEM’in Bursa’da olması bir şans”

Ziyaretçilerden Murat Topan, merkeze daha önce 4 kere geldiğini her geldiğinde büyük bir memnuniyetle ayrıldığını söyledi. “GUHEM’i evimiz gibi görüyoruz” diyen Topan, “Çocuklarımla her fırsatta GUHEM’e gelmeye çalışıyorum. Çalışanları ve ziyaretçilerine sundukları imkanlarla mükemmel bir merkez hazırlanmış. Böyle bir merkezin Bursa’da olması da ayrı bir şans. Gökyüzü ve havacılık konusunda merakı olan herkes GUHEM’e gelmeli” dedi.