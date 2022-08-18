Kepez Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi (TUG) iş birliği ile Saklıkent’te düzenleyeceği gökyüzü gözlem etkinliği, ‘Çadırını al, sen de gel’ mottosuyla 19-21 Ağustos’ta başlıyor.

Kepez Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi (TUG) iş birliği ile Saklıkent’te düzenleyeceği gökyüzü gözlem etkinliği, ‘Çadırını al, sen de gel’ mottosuyla 19-21 Ağustos’ta başlıyor.

Eğitime, öğrencilere, bilime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem ve bu yönde hayata geçirdiği hizmetlerle takdir toplayan Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Antalya Bilim Merkezi, düzenlenecek gökyüzü gözlem etkinliğinde yıldız ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getiriyor. İlk kez 1998’de Antalya Saklıkent’te düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliği, bu yıl Kepez Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezinin ‘Çadırını al, sen de gel’ mottosuyla 19-21 Ağustos düzenlediği kamp etkinliğine katılanlar, 2500 rakımlı Saklıkent’teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde Türkiye’nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskopuyla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Yerleşkede çadır kuracak katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek.