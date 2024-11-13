Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Doğa Sporları Kulübü, tarafından birlikte düzenlenen Uçurtma Şenliğine birçok aile ve doğa severler uçurtmaları ile katıldı. Moymul Ovası’nda gerçekleştirilen sonbahar uçurtma şenliğiyle gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, kulübün kuruluş gayesinden bahsederek yaptıkları etkinliklerin önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da gerçekleştirileceğini vurguladı. Doğanay, "Sonbaharın son günlerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezimizle beraber uçurtma şenliği düzenledik. Yılda iki kez yapmayı hedeflediğimiz uçurtma şenliğimizin ikincisini son baharın sonlarına yakın bir şekilde yaptık. İlkini ilk baharda yapmıştık. Bugün ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirmelerini sağladık. Önümüzdeki yıllarda da derneğimizin amacına uygun şekilde doğa severleri doğa ile ilgili farklı etkinliklerde buluşturacağız." diyerek katılımcıların da memnuniyetlerini geri dönüşleri ile gördüklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı da etkinlik hakkında şunları söyledi,

"İlçe Milli Eğitim, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Doğa Sporları Kulübü Son bahar günlerinin rüzgarlı olması nedeniyle gençlerimiz için uçurtma şenliği düzenledik. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz."