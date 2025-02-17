Denizli’nin Beyağaç Belediyesi tarafından yürütülen Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin 5’incisi bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediyesi, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde gerçekleştirilen Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri 4 etkinliği, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 250’si çocuk olmak üzere 1500 gökbilim sevdalısının katılımıyla yapılmıştı. Astrofotoğrafçılar tarafından etkinlik alanına kurulan 38 teleskopla gece derin uzay cisimlerinin resimleri çekilmişti.

Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Topuklu Yaylası Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin 2025 yılı programı belli oldu. 31 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin bu yıl da binlerce gökyüzü meraklısını buluşturması bekleniyor.

Gökyüzü meraklılarını Beyağaç Topuklu Yaylasına davet eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Yıldızlara dokunmak için bu yılda Topuklu Yaylası’nda buluşuyoruz. Gökyüzünün büyüsünü keşfetmek, unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz. Topuklu Yaylası, Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olarak belirlenmek üzere. Gökyüzü görseli ile ilgilenen kişilerin aradığı her şey var. Topuklu Yaylasının ‘Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı’ statüsü alabilmesi için iki yıldan bu yana merkezi ABD’de bulunan Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi (IDA) ile iletişim başarıyla devam etmekte olup 2025 yılında sertifikanın alınması öngörülmektedir. IDA tarafından sertifikalandırılan dünyada 220 adet, Avrupa’da ise sadece 22 adet karanlık gökyüzü parkı olduğu varsayımıyla bu sertifikanın bölgenin ve ülkenin turizmi adına ne kadar önemli olduğu ortadadır. Topuklu Yaylasının ülkemizin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’ unvanına sahip olması halinde IDA tarafından bu haberin dünya çapında milyonlarca gökyüzü meraklısına duyurulmasıyla Topuklu Yaylamıza büyük bir ilginin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu etkinlik Beyağaç ve Topuklu Yaylası isimlerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilinirliliğinin artmasını sağlayacak ve yöre halkının sosyal, kültürel, ekonomik gelişimini hızlandıracaktır. Bu etkinlikler her geçen yıl kapsamı genişleterek sürdürülecek ve en yakın zamanda Topuklu Yaylasının !Astro Turizm Destinasyonu’ olarak anılmasını ve tanınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.