Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin katkılarıyla Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen şenlik çerçevesinde yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Festivalde Bartın ilinde meydana gelen maden kazası nedeni ile festivalin müzikli etkinlikleri iptal edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin katkılarıyla Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen şenlik çerçevesinde yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Festivalde Bartın ilinde meydana gelen maden kazası nedeni ile festivalin müzikli etkinlikleri iptal edildi.

Festivale Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Denizli İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde Göktepe Muhtarlığı ve Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Festivalde konuşma yapan Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Ali Akçay, "Festival için çok güzel etkinlikler hazırlamıştık. Ancak kendi irademizle olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşemedi. Sabahleyin kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda sayın kaymakamımız ve Bahattin başkanımız ile görüştük. Maalesef Amasra’daki yaşanan maden kazasından dolayı bir takım programlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Bizler gerçekten çok güzel hazırlanmıştık. Hem köylü olarak, hem dernek olarak, hem de muhtarlık olarak Menteşe belediyesinin katkılarıyla çok güzel festival olacaktı. Fakat yaşanan acı ile müzik etkinliğini iptal ettik. Buradan yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar, "Biz bu etkinliğe daha güzel hazırlanmıştık ama üzgünüz. Bartın’da yaşanan maden kazasından dolayı etkinliklerimizin çoğunu iptal etmek zorunda kaldık, bize de bu yakışırdı. İnşallah bundan sonra daha güzel etkinlikler yaparız. Bartın’da maden ocağında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Maalesef Bartın’da çok acı bir olay yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Göktepe, Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşemizin en kuzeyindeki kırsal mahallelerinden bir tanesi. Hemen arkamızda bir mahalle daha var var Aydın’a bağlı, ileride de çayın kenarında bulunan bir mahalle var orası da Denizli’ye bağlı. Göktepe, Esençay, Çamoluk, Sungur 3 ilin kesiştiği doğa güzelliği ile harika bir mahalledeyiz. Özellikle Göktepemiz geçmişten belediyelik olan 60-70’li yıllarda 2 bin kişi olan bir bölge. Zamanla göçten sonra iyice azaldı. Emekli olan köylülerimiz artık mahallelerine geri dönmeye başladı. Ama bu güzelliği dışarıdan da fark edenler akın akın gelenler olmaya başladı. Günümüzde arazilerinizi çok yüksek miktar vererek almak istiyorlar. Bu bölgelerde çok büyük arazi satışı olmaya başladı ben bunu geleceğimiz için köylerimiz için tehlikeli olarak görüyorum. Bu kadar güzel topraklarda üretim yapmak gerekiyor. Dışarıdan gelenler burayı yazlık olarak görüyorlar o yüzden mümkünse çok ihtiyacınız yoksa arazilerinizi satmayın" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de, "Canlarımızı kaybettik, hepimizin başı sağ olsun. Böyle zamanda hepimiz nerede olursa olsun yaşadığımız kötü olaylarla ilgili birliği oluşturmamız gerekiyor. İyi günü de, kötü günü de paylaşmamız gerekiyor. Televizyonda izlemek zorunda kalıyoruz, izlemiyor. İçimizi acıttığı için izlemiyoruz, ama zaman geçtikçe acımız daha fazla ilerliyor. Çünkü ölenlerin sayısı gittikçe artıyor. Biz bu acıyı hayatını kaybeden madencilerimizin ailesiyle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerine topraklarını satmamaları yönünde istekte bulunan başkan Gürün, "Topraklarınızı satmayın. Dışarıdan gelenler o kadar para veriyorlar ki, adam satıp geçiyor. Ama bu doğru değil. Sizler bu toprakları dışarıya satmak yerine, ihtiyacı olan kişilerden ortak olarak alın. Ama dışarıya topraklarınızı satmayın. Bu toprak bizim arayacağımız, tekrar geri almak isteyeceğimiz topraklar. Kesinlikle bu toprakları satmayın” diye konuştu.