Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Göktepe Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünerek adeta karpostallık manzaralara sahne oldu.

Muğla genelinde etkili olan yağışlar, şehir merkezlerinde sağanak olarak görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışıyla kendini gösterdi. Özellikle Göktepe Dağı’nda yoğunlaşan kar yağışı, bölgeyi etkileyici bir güzelliğe dönüştürdü. Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları, karla kaplanan Göktepe Dağı’nda eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti. Dağda karla kaplı ağaçlar, berrak bir gökyüzüyle birleşerek muhteşem bir görüntü oluşturdu.