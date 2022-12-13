Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kilitli parke taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Göksüncük ve Yalangoz Mahallesi’nde yeni açılan ve tahrip olan yollarda kilitli parke taşı çalışması yaptı.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kilitli parke taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Göksüncük ve Yalangoz Mahallesi’nde yeni açılan ve tahrip olan yollarda kilitli parke taşı çalışması yaptı.

Yıl boyunca değişik noktalarda kilitli parke taşı çalışması yürüten Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Göksüncük ve Yalangoz Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Yeni açılan yolların yanı sıra zaman içerisinde tahrip olan yollarda da yapılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Kilit taşı olmayan hiç bir sokak kalmadı"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Göksüncük Mahalle Muhtarı Cuma Bilici, “Mahallemiz, büyük bir mahalle konumunda olduğu için yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip. Kış aylarının gelmesiyle birlikte mahallemizin eksik görülen yerlerinde kilitli parke taşına ihtiyacı vardı. Okulumuzun çevresi tamamen bozuk durumdaydı. Öğrencilerimiz, okula gitmekte zorluk çekiyordu. Sağ olsun durumu Başkanımıza ilettik ve Başkanımız konuyla yakından ilgilenerek çalışmaları hızlı bir şekilde başlattı. Ekiplerimiz tarafından eksik görülen sokaklarımızda hızlı bir şekilde çalışmalar yapıldı. Mahallemizde kilit taşı olmayan hiçbir sokak kalmadı. Bunun yanında yine Şehitkamil Belediyemiz tarafından arazi yolarımız açıldı. Şu andan itibaren ulaşılmayan arazi yolumuz kalmadı. Bunun yanında mahallemize çok güzel bir sosyal tesis yapıldı. Mahallemizin herhangi önemli bir eksiği yoktur. Allah, Başkanımızdan razı olsun, her türlü hizmeti mahallemize, vatandaşlarımıza getiriyor. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Bundan dolayı da bir kez daha şahsım ve mahallem adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.