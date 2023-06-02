Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kapuzbaşı Takım Şelalelerinden Zamantı Irmağındaki Göksu Şelalesine yaya ulaşımını sağlayan sallanan köprünün yenileceğini duyurdu.

Şehirde göreve başladığı günden itibaren turizm atağı başlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, turizm çalışmalarını sürdürüyor. Kapuzbaşı Takım Şelalelerinden Zamantı Irmağındaki Göksu Şelalesine yaya ulaşımını sağlayan sallanan köprünün yenileceğini duyuran Vali Çiçek, "Kayseri’de turizm çalışmaları devam ediyor. Şelaleler diyarı Yahyalı’mızın takım şelalelerinden Zamantı Irmağındaki Göksu Şelalesine yaya ulaşımını sağlayan sallanan köprünün vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yenileme projesi tamamlandı. İhalesi 8 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Kayseri turizmine yeni bir bölge daha kazandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.