Kepez Belediyesi, modern şehircilik anlayışına uygun konutların yapımının sürdüğü Göksu Mahallesi’nin dokusunu, yeni yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriyor.

Kepez Belediyesi, yenileme projesiyle mevcut mahalle parklarını güvenli hale getirmeyi sürdürürken, yeni yeşil alanlar da üretiyor. Gecekondudan modern konutlara dönüşümün devam ettiği Göksu Mahallesi’nde yol, yeşil alan ve altyapı çalışmalarıyla modern bir kent dokusu da oluşturuluyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6840 Sokak’ta imar planında park olan 1116 metrekare arazide çalışma başlattı. Toprak dolgu, sulama ve elektrik tesisatı çalışmalarından sonra yeşil alanın yüzey düzenlemesi yapıldı. Park alanında kilit taşları ile yürüyüş yolu oluşturuldu.

Yeni yılda tamamlanacak

Yeşil alanda önümüzdeki günlerde açık hava spor aletleri, çocuk oyun parkı, içerisinde piknik masalarının olduğu kamelya, banklar ile çöp kutularının montajı yapılacak. Toprak tesviye işinden sonra parkın zeminine çim tohumu atılması, bitki ve ağaç fidanı dikimiyle parkın yapımı tamamlanacak. Binaların arasında adeta bir nefes alma noktası işlevi görecek olan park, büyüklerin dinleneceği, sosyal ve fiziksel aktivitelerini yapabileceği; çocukların ise eğlenebileceği bir nokta olacak. Parkın yapımının yeni yılda tamamlanacağı bildirildi.