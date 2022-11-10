Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, uluslararası koruma altında bulunan Göksu Deltası’nda dün akşam saatlerinde çıkan yangına arazi koşulları nedeniyle müdahale edilemezken sabah saatlerinde büyük bir alanda yangın kendiliğinden söndü. Bölgede yer yer bazı bölgelerde yangın küçük çapta devam ediyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, uluslararası koruma altında bulunan Göksu Deltası’nda dün akşam saatlerinde çıkan yangına arazi koşulları nedeniyle müdahale edilemezken sabah saatlerinde büyük bir alanda yangın kendiliğinden söndü. Bölgede yer yer bazı bölgelerde yangın küçük çapta devam ediyor.

Deltanın bulunduğu Çavuşbucağı Mahallesi’nin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam çıkan yangına, arazi şartlarının zorluğu ve bölgenin bataklık olması nedeniyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale edemedi.

Yangının, sabah saatlerinde büyük bir bölümü kendiliğinden sönerken, yer yer bazı bölgelerde devam ediyor.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.