Mersin’in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası’nda sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kum Mahallesi sınırlarında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan kuş cenneti olarak bilinen Göksu Delta’sında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilemeyen yangının çevreye yayılmaması için ekiplerin tedbir aldığı bildirildi.

Yangın, bazı yerleşim bölgelerinden de görüldü.