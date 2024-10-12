61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde usta oyuncu Göksel Kortay’a, 60. sanat yılını kutlayan plaket verildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışan “Fidan” filminin oyuncu kadrosunda yer alan Göksel Kortay’a, AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleşen film prömiyerinin ardından, 60’ncı sanat yılı olması dolayısıyla, Altın Portakal adına festival direktörü Deniz Yavuz ve BİROY adına Renan Bilek, plaket takdim etti. Salonda bulunan seyirciler, Kortay’ı dakikalarca alkışlarken, duygu yüklü anlar yaşandı.