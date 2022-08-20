Kanun Üstadı Göksel Baktagir, Akademi Lise Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Doğu Rüzgarı Grubu ile Darıca Millet Bahçesi’nde unutulmaz bir konser verdi.

Kanun Üstadı Göksel Baktagir, Akademi Lise Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Doğu Rüzgarı Grubu ile Darıca Millet Bahçesi’nde unutulmaz bir konser verdi.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser vererek Türk sanat musikisinden parçaları icra eden Kanun Üstadı Göksel Baktagir, Akademi Lise Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Doğu Rüzgarı Grubu ile lise öğrencileri, aileleri ve vatandaşlara Darıca Millet Bahçesi’nde harika bir konser verdi. Eşsiz parçaların seslendirildiği konserde, gençler ve aileler müzik şöleninin keyfini çıkardı.

“Güzel kültürümüze her daim sarılsınlar”

Konsere katılan Akademi Lise öğrencilerinden grup olarak muhteşem bir enerji aldıklarını belirten Üstad Göksel Baktagir, “Akademi Lise öğrencilerini yürekten kutluyoruz. Güzel kültürümüze her daim sarılsınlar. Güzel kültürümüzün her güzelliğini içlerinde hissetsinler. Öncelikle öz kültürümüzün bu güzel kalbe sirayet eden güzelliklerini işledikçe hepimizin daha güzel aydınlık günleri yaşamış olacağız” dedi.