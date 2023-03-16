Her yıl Mart ayı sonu ve Nisan ayı ortalarında Ula’nın Akçapınar Mahallesine gelen baharın müjdecisi Leylekler bu yıl da erken geldi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi kıyısında yer alan Akçapınar Mahallesine yüz yıllardır üremek için gelen Leylekler geçen yıl 20 Mart’ta gelmişti. Her yıl daha erken gelmeye başlayan Leylekler bu yıl 13 Mart’ta yuvaları doldurmaya başladı.

Gökova Körfezine hakim bölgede yerleşim birimi bulunan Akçapınar Mahallesinde leylekler için çok sayıda yuva bulunuyor. Elektrik tellerinden arındırılan direklerdeki yuvalara her yıl gelen leylek sayısında artış yaşanıyor. Elektrik telleri nedeniyle yavruların birçoğu ilk uçuş esnasında tellere temas ederek telef oluyordu.