Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 40 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Akbük sahil yolu Turkuaz koyu mevkiinde gece saatlerinde Emre Birgül (33) idaresindeki 34 CTB 089 plakalı aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yaklaşık 40 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hatice Genç (24) ve araç sürücüsü Emre Birgül araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağır Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans, UMKE ve Yerkesik Jandarma karakol ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Emre Birgül ve yolu olarak bulunan Hatice Genç UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.