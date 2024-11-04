Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış timi, Gökova Körfezi’nde sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çamlı Limanı bölgesinde gerçekleştirilen denetim sırasında balıkçılığa kapalı alanda yasa dışı avcılık yapıldığı tespit edildi. Denetimde, avlanma yasağını ihlal eden 20 adet sepete el konularak, mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi sağlandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması ve etkin yönetim için denetimlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının devamlılığı için yasaklı bölgelerde yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek, doğal yaşam alanlarının korunması adına ihlallerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.