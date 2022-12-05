Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde turizm sezonun sona ermesiyle birlikte başlattığı kıyı temizliğini tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde turizm sezonun sona ermesiyle birlikte başlattığı kıyı temizliğini tamamladı.

Koylarda çevre temizliği yapıldı

Muğla’da mavi yolculuğun uğrak noktası olan Gökova Körfezi turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

2014 yılından bugüne 175 bin kg çöp toplandı

Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne 19 bin 545 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 175 Bin 100 kg çöp topladı. Toplanan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi. Ekipler 2022 yılı çalışmalarını tamamlarken 2023 turizm sezonu hazırlıklarına başladı.