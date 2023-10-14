Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Araç yolu olmayan koylarda temizlik yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği başlatıyor. Ekipler yedi adalar ve Tuzla bölgesinde kıyı temizliği gerçekleştirecek. Yatların uğrak yeri olan koylarda toplanacak olan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bugüne 175 ton topladı.