Ula Gökova kavşağında iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökova kavşağından Ula istikametine seyir halinde olan Sabahattin Aydın yönetimindeki 48 AK 231 plakalı otomobil önünde seyreden ve aniden yavaşlayan Kerem Topuz yönetimindeki 48 AKD 460 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet çarpmanın hızı ile önünde seyreden Savaş Bıçak yönetimindeki 48 J 3823 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kerem Topuz hafif yaralanırken ambulans ile sağlık kuruluşuna kaldırıldı.