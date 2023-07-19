Gökova Köyceğiz-Marmaris karayolu ışıklı kavşağında meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile Minibüsün karıştığı kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Karakuş yönetimindeki elektrikli bisiklet Gökova istikametinden Marmaris istikametine seyrederken, Sami Özetçi yönetimindeki 5 HE 1375 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile bindiği elektrikli bisikletten fırlayan Ali Karakuş, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Karakuş’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.