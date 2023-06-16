Eskişehir U13 Ligi D gurubunda mücadele eden Gökmeydan spor yönetimi, teknik ekibi ve sporcularla sezon sonu yemeğinde bir araya geldiler.

Yemekte yönetim kurulu adına konuşan Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım “Gökmeydanspor Futbol Okulu sponsorluğunda katıldığımız U13 liginde başarılı sonuçlar alarak kendilerinden övgü ile söz ettiren sporcularıma tek tek teşekkür ediyorum. Gelecek sezonda takımı bozmadan U14 Liginde yolumuza devam edip başarılı olmayı düşünüyoruz. Maç sonuçlarından öte farklı kazanımlar elde ettiğimiz U13 Ligimize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Teknik ekip ve sporcular, hoş bir sohbetle sezon sonu yorgunluğu atılmış oldular.