2020 yılında başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Gökmedrese, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne devredilerek bilimsel ve kültürel etkinliklerin merkezi olacak.

Tokat’ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gökmedrese, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında üniversiteye devredildi. Devir teslim töreni Gökmedrese’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz: "Gökmedrese bilimin ve kültürün merkezi olacak"

Törene katılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı konuşmada Gökmedrese’nin tarihsel önemine değindi. Gökmedrese’nin yalnızca mimari bir miras değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir merkez olarak değerlendirileceğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bu değerli yapıyı üniversitemizin kültürel, sanatsal ve akademik etkinliklerinde kullanmak üzere devralıyoruz. Gökmedrese, geçmişle gelecek arasında bir köprü olacak" ifadelerini kullandı.

"Tarihi yapılarımızı geleceğe taşımak görevimiz"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise konuşmasında yapının oldukça önemli bir tarihi eser olduğunu ifade ederek Gökmedrese gibi tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tarihi yapının üniversiteye devri ile bu yapının çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Devir teslimin ardından Gökmedrese’nin akademik, kültürel ve sanatsal amaçlarla değerlendirilmesi planlanıyor. Üniversite yönetimi tarafından yapılacak çalışmalarla birlikte bu tarihi yapı, sempozyum, sergi, konferans ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez haline gelecek.