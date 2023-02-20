İnsana, doğaya ve doğal kaynakların kullanımına özen göstererek sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten Gökkuşağı Koleji Ankara Şubesi, yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

İnsana, doğaya ve doğal kaynakların kullanımına özen göstererek sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten Gökkuşağı Koleji Ankara Şubesi, yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’’Sıfır Atık Projesi’’ kapsamında çalışmalarda bulunan Gökkuşağı Koleji Ankara Şubesi, eğitimde olan kalitesini sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetiyle de gösterdi. Kolej, insana, doğaya, hayvanlara ve doğal kaynakların kullanımına önem veren bireylerin yetiştirilmesi hususunda yürüttüğü faaliyetler neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

“Çevre dostu öğrenciler yetiştirmeyi kendimize misyon edindik”

Atıkların ayrıştırılması, doğal kaynakların verimli kullanılması hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Sürdürülebilirliğin öncelikleri arasında olduğunu belirten Gökkuşağı Koleji Kurucusu Abdülkadir Gayretli, “Sürdürülebilirlik, eğitim stratejimizin temel değerlerinden biri. Çevre dostu öğrenciler yetiştirmeyi kendimize misyon edindik. Geleceğe, yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğunda. Bizler, eğitimciler olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmek için çalışmalar düzenliyoruz. Öğrencilerimizin farkındalığını artırmak; atık yönetimi ve tasarruf konusunda bilgilendirmek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler ile Ankara Şubemiz ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ekosistemin korunması, gelecek nesillerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyetler yürüterek “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan eğitim kurumunun atık oluşumunun önlenmesi ve atıkların azaltılması için yapılan çalışmalar şu şekilde açıklandı:

“İdareciler, personeller, kat görevlileri, öğrenci ve öğretmenleri içeren eğitim ve farkındalık programları düzenlendi, bir öğrenci grubu oluşturularak, farkındalık çalışmaları ve okul içi uygulamalar yapıldı, “Sıfır Atık Kumbaraları” her alana konuldu, kapak toplama kampanyaları yapıldı, bilgilendirici dokümanlar hazırlanarak, öğrencilerin farkındalığı artırıldı, sınıfta ve okulda kullanılan malzemelerin tasarruflu kullanılmasının yolları öğrencilere aktarıldı, sınıf içi ve sınıf dışı yapılan aktivitelerde “Sıfır Atık” teması üzerinde duruldu, atıkların ayrı ayrı atılması için kutular konuldu ve toplanan atıkların depolanması için okul bahçesinde geçici depolama alanı oluşturuldu, tek kullanımlık ürünlerin yerine tekrar kullanılabilen ürünler tercih edildi.”