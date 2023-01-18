Edremit Körfezinin değişik yerlerine düşen yağmur çiftçileri sevindirdi. Vatandaşlar, yaşanan kuraklığın ardından düşen yağmurun mutluluğunu yaşarken, Körfez Havalimanı yakınında oluşan gökkuşağı da büyüledi. İzmir-Çanakkale yolundan geçen vatandaşlar, gökkuşağını seyrederken, bol bol fotoğraf çekti.

Burhaniye ilçesinde, iki günden beri düşen yağmurlar çiftçileri sevindirirken, yağmur sırasında oluşan gökkuşağı da büyüledi.

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