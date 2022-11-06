Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda İsmail Okumuş FK, rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 10-1 mağlup ederken, Gökhan Yeşilbaş maçta 5 gol atarak yıldızlaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda İsmail Okumuş FK, rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 10-1 mağlup ederken, Gökhan Yeşilbaş maçta 5 gol atarak yıldızlaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ve Süper Amatör Küme’de gol krallığı yaşayan Gökhan Yeşilbaş gollerine devam ediyor. Bu sezon Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK forması giyen genç isim, bugün oynanan maçta 90 dakikaya 5 gol sığdırdı. Takımının Kocasinan Gençlikspor’u 10-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Gökhan Yeşilbaş, maçta 5 gole imza atarak bu sezonda gol krallığında iddialı olduğunu ortaya koydu.

Gökhan Yeşilbaş, Kocasinan Gençlikspor maçında attığı 5 gol ile bu sezon gol sayısını 12’ye çıkartmış oldu.