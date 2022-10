Bir süredir "Çok Tanıdık" adını verdiği stand-up gösterisiyle Türkiye’nin dört bir köşesini dolaşan Gökhan Ünver’in sıradaki durağı Samsun olacak. Başarılı komedyen, 11 Kasım Cuma günü Samsun Canik Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra gündelik hayatla ilgili gözlemlerini aktardığı kısa performanslarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, geçtiğimiz aylarda başladığı ve büyük ilgi gören "Çok Tanıdık" turnesine Samsun ile devam ediyor. Ünver, 11 Kasım Cuma Günü saat 20.00’de Samsun Canik Kültür Merkezi’ne konuk olacak.

Gösterinin biletleri ise www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

"Seyircimizle farklı bir bağ kurduk"

Yaz aylarında başladıkları birinci turne boyunca çok kısa sürede Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Gaziantep ve Trabzon’da 6 bin kişiyle buluştuklarını belirten Ünver, Çok Tanıdık turnesinin bu başarıyı elde etmesinde her sınıftan insanı tanımasının ve istediği her kişinin karakterine bürünebilmesinin etkin olduğunu belirtti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nden hemen bir gün sonra Samsun’da olmanın farklı bir anlamı olduğunu belirten Ünver, "Çok Tanıdık turnemizde seyircimizle buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Turnemiz boyunca ziyaret ettiğimiz şehirlerde gelenlerin reaksiyonları yeni skeçler konusunda ilham verdi. Seyircimizle farklı bir bağ kurduk, her ziyaret ettiğimiz şehirde bu daha da güçleniyor" diye konuştu.