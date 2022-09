Yaptığı stand-uplarıyla büyük ilgi gören ve çıktığı sahnelerde seyircileri kahkahaya boğan Gökhan Ünver, 30 Eylül Mall Of İstanbul Moi Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Performansların biletleri www.biletinial.com’da satışa sunuldu.

Yaptığı gösteri ve stand-uplarıyla büyük ilgi gören Gökhan Ünver, "Çok Tanıdık" turnesiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Gündelik hayattan gözlemler yaparak gösterilerini süsleyen Ünver, çıktığı sahnelerde seyircileri kahkahaya boğuyor. Ünver, 30 Eylül Cuma günü 20.30’da Mall of İstanbul Moi Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Gökhan Ünver’in Biletinal işbirliği ile gerçekleştirdiği "Çok Tanıdık" turnesinin gösteri biletleri www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

"Amacım, biraz olsun insanları güldürüp dertlerinden ve mutsuzluklarından uzaklaştırabilmek"

Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Adana ve İstanbul’da mizahseverlerle buluşmanın heyecanı içinde olduğunu söyleyen Ünver, "’Çok Tanıdık’ gösterisiyle İstanbul’da seyirciyle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Amacım, sürekli neşemizi kaçıran gündem konuları arasında biraz olsun insanları güldürüp dertlerinden ve mutsuzluk kaynağı negatif duygulardan uzaklaştırabilmek. Yıllardır farklı sınıflardan pek çok insan tanıyıp gözlemledim. İstediğim her karaktere rahatlıkla bürünebilirim. Çocukluğumdan beri her meslekte çalıştığım için hem beyaz hem mavi yakayı her sınıf ve kültürden insanı yakından tanıyan şanslı biriyim. Bu da gösterimi daha ilginç ve daha zengin kılıyor. Gösterimi izlemeye gelenlerle bu yaşıma kadar biriktirip cebime koyduklarımı, yaşama dair gözlemlerimi, hayatla ilgili ilginç anları, içindeyken pek fark etmediğimiz, sonradan dönüp bakınca komik gelen gündelik hayat anlarını, romantik ilişkilerdeki ya da evliliklerdeki absürtlükleri, korku filmlerini ve hatta ünlülükle ilgili tuhaf tepki ve durumları sahneden paylaşacağım" dedi.

Biletinial.com müşterilerini yeni etkinliklerle buluşturuyor

