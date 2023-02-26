Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık" dedi.

Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Yüreklerinin buruk, kalplerinin kırık olduğunu ifade eden Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı; ”Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık. Orada bir yerlerde çadırda yaşadığını bildiğimiz vatandaşlarımız var. Enkaz altında kalmış on binlerimiz var. Ancak elimizden yardım yapmak ve rabbimizden yardım dilemekten başka bir şey gelmiyor. Biz maçı oynadık, evlerimize dönüyoruz şu anda. Ya dönemeyenler ve dönecek ev bulamayanlar. Allah yardımcınız olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.