Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Gökgöl’de, yaklaşık 8 bin metrekare üzerinde 6 ay boyunca hasat edilen saz otları Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Gökgöl’de, yaklaşık 8 bin metrekare üzerinde 6 ay boyunca hasat edilen saz otları Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Denizli’nin Çivril’in İshaklı Mahallesinde bulunan Gökgöl’ün sulak alanında doğal olarak yetişen saz otu hasadı devam ediyor. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinden gelen işçilerin Eylül ayında başladığı hasat sezonu, Haziran ayına kadar sürüyor. Yurtdışına ihraç edilen otlar dekorasyon ve yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. 8 bin metrekare üzerine yapılan hasat, bir çok kişiye de ekmek kapısı oldu. 6 ayın ardından götürüldüğü fabrika ve işletmede yine çalışan işçiler burada da işleyişi sürdürmeye devam ederken, meslek aileden aileye aktarılıyor.

“Ailemde herkes geçimini ot kesmekten kazanıyor”

Genellikle hasadın 6 ay sürdüğünü belirten ot işçisi Carullah Uysal, “Mevsimin durumuna göre genelde Eylül ayında ot kesmeye başlarız. Eber gölünde başladıktan sonra her sene buraya da gelir ot keseriz. Ben 27 yıldır ot kesiyorum. Babam da ot kesiyordu ailemde herkes geçimini ot kesmekten kazanıyor. Sezon başladığı zaman oğlum ya da ailemle birlikte gelir burada ot keseriz. Haziran ayı gibi otlar yeniden yeşerdiği zaman hasat biter, o zaman memlekete döner otların işlendiği fabrika ya da işletmelerde çalışırız. Ot kesme işi kesilen otun bağına göre ücretlendirilir. Kesilen otları hafta sonu gelen kamyona yükler Bolvadin’e göndeririz. Saz otu bitmesine yakın havut otu keseriz. O genelde döşek ve şark köşesi için kullanılır. Gökgöl’de havut otu çok fazla yok. Daha çok saz otu yetişiyor” dedi.

“Kestiklerimizi sandal ve kayıklar ile kıyıya çekeriz”

Göl içinde bulunan adalarda yetişen otları kesmek için sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü ifade eden Carullah Uysal, “Ben 2 yıldır oğlumla kesim yapıyorum. Sabah erkenden kalkıp göle çıkarız, öğlene kadar keser kestiklerimizi sandal ve kayıklar ile kıyıya çekeriz. Öğlen biraz dinlenir öğleden sonra tekrar göle girer akşama kadar çalışırız. Kış ve yağmura yakalanmadan ne kadar çok ot kesersek o kadar emeğimizi koruruz” ifadelerini kullandı.