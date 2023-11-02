Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Asfaltın ulaşmadığı nokta kalmayacak’ sloganıyla yürüttüğü ve yeni rekorlara giden asfalt mesaisiyle Ferizli Gölkent’tin 6 kilometrelik grup yolunu 10 bin ton asfaltla sil baştan yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi ‘asfaltsız yol kalmayacak’ sloganıyla şehrin dört bir yanında tüm grup yollarında yoğun bir mesai harcıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışmasıyla tüm güzergahlarda ulaşıma konfor ve güven geliyor. Ekiplerin son durağı Ferizli ilçesinin yoğun nüfus ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Gölkent Mahallesi oldu. Mahallenin ilçeyle ve şehir merkeziyle ulaşımını sağlayan ve bölge trafiği için kritik bir güzergaha sahip olan 6 kilometrelik grup yolu sil baştan yenileniyor. Büyükşehir, altyapı, üst yapı ve dolgu işlemlerinin ardından mahallenin 10 bin ton asfaltın serimini gerçekleştirecek ve yol yeniden hizmete açılacak.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Asfalt sezonunun kapanmasına yakın bir tarihte söz verdiğimiz gibi Gölkent’i sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Yoğun nüfus ve tarımsal faaliyetlere sahip mahallemize toplamda 10 bin ton sıcak asfalt sereceğiz. Bu çalışmayla Gölkent’in ulaşımına uzun yıllar hizmet edecek bir altyapıyı tamamlamış olacağız. Sakarya’mıza ve bölge halkına hayırlı olsun” denildi.